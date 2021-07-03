Лукашенко посещает Большой театр

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает Национальный академический Большой театр оперы и балета, где сегодня проходит праздничный гала-концерт, посвященный Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства присутствует в зале в качестве зрителя. По случаю праздника со сцены Большого театра прозвучат фрагменты знаковых для истории Большого театра и культурного наследия страны классических музыкальных произведений - опер "Кармен", "А зори здесь тихие", "Турандот", "Седая легенда" и других. Артисты также исполнят хореографические номера известных балетных постановок, в том числе "Спартак", "Лебединое озеро", "Щелкунчик".

Перед тем как пройти в зрительный зал, глава государства поинтересовался у руководства Большого театра перспективами развития учреждения и материально-техническим состоянием здания. В частности, глава государства уточнил, содержится ли театр в порядке после масштабной реконструкции, которая завершилась в 2009 году. "Я помню, тогда же это был космос", - отметил Александр Лукашенко.

"И сейчас оно (здание театра. - Прим. БЕЛТА) находится в том же состоянии. По свидетельствам тех, кто сюда приезжает, театр в Минске считается одним из лучших мировых театров и по качеству сцены, и по звуку, и по качеству самой площадки. Ну а интерьеры вообще выше всяких похвал. Все люди, кто сюда приходит, всегда выходят под большим впечатлением", - ответил главе государства генеральный директор Большого театра Вячеслав Гарбузов. По его словам, в настоящее время требуются только некоторые плановые текущие работы для поддержания хорошего состояния сцены, репетиционных и других помещений.

Александр Лукашенко также высказался по поводу финансирования Большого театра, предупредив, что схема выделения бюджетных средств в скором времени будет изменена по аналогии с тем, как это было сделано когда-то со спортивными федерациями и клубами: часть средств театр должен зарабатывать самостоятельно, государство будет выделять из бюджета столько же. "Имейте в виду, в театре Янки Купалы я уже говорил, что мы финансирование изменим, - обратил внимание Президент. - Лишних людей держать не надо".-0-