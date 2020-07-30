Лукашенко обсудил по телефону с Вучичем перспективы белорусско-сербских отношений

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Сербии Александром Вучичем состоялся 30 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главной темой обсуждения стали белорусско-сербские отношения - на нынешнем этапе и в перспективе. В частности было отмечено, что есть все условия для того, чтобы на практике преобразовать высокий уровень политических контактов в реальные экономические показатели.

В этой связи стороны ожидают окончания электоральной кампании в Беларуси, чтобы встретиться и договориться о будущей совместной работе и проектах.

Александр Вучич также поинтересовался здоровьем белорусского лидера, адресовав самые добрые пожелания.-0-