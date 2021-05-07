Лукашенко обсудил с Эрдоганом развитие торгово-экономических отношений Беларуси и Турции

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили состояние и развитие двусторонних торгово-экономических отношений. Ранее во время встречи в Анкаре стороны договорились о главных приоритетах - увеличение двустороннего товарооборота до $1,5 млрд и обеспечение баланса в товарообороте. Сегодня президенты подтвердили эти планы и условились содействовать их реализации.

В целом Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган договорились ко всем вопросам двусторонних отношений подойти комплексно, детально проработать их с участием послов и других ответственных лиц. Соответствующая тематика в том числе будет обсуждаться на предстоящем в октябре очередном заседании совместной межправительственной экономической комиссии. В стадии проработки вопрос об организации второго инвестиционного форума.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и региональной проблематике.

Президенты также обсудили борьбу с пандемией в Беларуси и Турции: поговорили о складывающейся ситуации, вакцинации населения. Александр Лукашенко рассказал о производстве в Беларуси собственной вакцины.

Обсуждалось и взаимодействие Беларуси и Турции в сфере телекоммуникаций, в частности возможные перспективы развития сотрудничества с холдингом "Туркселл".

В завершение Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Александра Лукашенко и белорусский народ с наступающим праздником - Днем Победы. Президент Беларуси поздравил своего турецкого коллегу и мусульман этой страны со священным месяцем Рамадан.-0-