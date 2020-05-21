Лукашенко обсудил с Караником и Косинцем лицензирование медицинской деятельности

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом министра здравоохранения Владимира Караника и своего помощника Александра Косинца, передает корреспондент БЕЛТА.

Минздрав подготовил проект правительственного постановления "О перечне процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность". С главой государства решили согласовать вопрос о необходимости принятия этого документа. Похожий документ уже принимался Совмином в марте 2011 года, однако, по мнению министерства, уже возникла необходимость обновить его положения.

"Вопрос о лицензиях, разрешениях, запрещениях. Он был когда-то очень серьезно поднят не только бизнес-сообществом, но и обычными людьми, особенно теми, кто будет заниматься этими видами деятельности, на которые надо будет лицензия. С тех пор, когда мы сделали много шагов, чтобы убрать лишние разрешительные темы и вопросы, дать большую свободу людям, обществу и бизнес-структурам, я контролирую эти вопросы", - пояснил свое внимание к этой теме Президент.

Разработчики проекта постановления хотят, с одной стороны, чтобы в обновленном документе, были учтены нормы указа №326 "О совершенствовании лицензирования", с другой - решить вопрос с жалобами и судебными разбирательствами из-за качества медицинских услуг, предоставляемых в частных массажных кабинетах и салонах красоты. Для этого, по их мнению, надо обновить лицензионные требования, предъявляемые к СПА-центрам и салонам красоты. Как рассказал Владимир Караник, при разработке проекта постановления исходили из того, что надо развивать рынок медицинских услуг при безусловном сохранении безопасности граждан.

"У меня есть круг людей, которым я могу сказать: посмотрите, что будет Минздрав лицензировать, надо нам это или нет. Я не увидел отторжения по этому проекту постановления, основу которого заложили в Минздраве, но подумал, что не лишним будет еще раз вернуться к этому вопросу и обсудить с вами. Может быть, мы где-то слишком пытаемся зарегулировать те или иные процессы, - предположил Александр Лукашенко. - К примеру, массаж. Надо, чтобы Минздрав лицензировал массажи, требуя от конкретных людей, чтобы они чуть ли не врачами были, или не надо? Может быть, будут какие-то другие вопросы".

По словам главы государства, после сегодняшнего разговора он обсудит еще раз эту тему с другими специалистами. Но, как подчеркнул Президент, требование одно - лишней зарегулированности быть не должно. "Это ни к чему хорошему не приведет: мы будем держать лишних чиновников и это будет злить определенную часть тех работников, которые хотят заниматься массажами или какими-то процедурами, которые не сравнить с хирургическими операциями. Надо ли нам вмешиваться в подобные вещи? Дошло до того, что уже, как меня информируют, приходят санстанции и вместо того, чтобы заниматься пандемией, смотрят: на полу плитка, а ее нельзя, надо, чтобы были обои. Уже до такой дикости доходит, - обозначил проблему Александр Лукашенко. - Я просто хочу вас предупредить, что ведомственности здесь быть не должно".-0-

Лукашенко об эпидситуации: расслабляться нельзя, но обстановка улучшается "Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране", - сказал Александр Лукашенко.

Итоги встречи

Караник рассказал о новшествах в лицензировании медицинской деятельности Министр здравоохранения Владимир Караник отметил, что медицинская деятельность давно лицензируется в Беларуси, сейчас решили более четко разграничить СПА-услуги: когда они являются бытовыми, а когда - медицинскими.