Лукашенко обвинил Запад в неприкрытом лоббизме экономических интересов с помощью санкций

16 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Под лозунгом борьбы за права человека коллективный Запад осуществляет давление на суверенные государства за счет ограничений, ассиметричных действий и гибридного влияния. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коллективный Запад осуществляет давление на суверенные государства за счет ограничений, ассиметричных действий и гибридного влияния. Все это происходит под лозунгом борьбы за чьи-то права. Но мы прекрасно понимаем, что истинным мотивом подобных мер является неприкрытый лоббизм своих экономических, и не только, интересов", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Причем для ввода санкций используются совершенно надуманные предлоги, подчеркнул глава государства. Он вспомнил экстренную посадку в Минске самолета Ryanair, после которой страны Европы ввели запрет на использование воздушного пространства Беларуси и закрыли свое небо для белорусского национального перевозчика - компании "Белавиа".-0-