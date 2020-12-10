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10 декабря 2020, 12:16

Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск Беларуси и России

Виктор Хренин, Александр Лукашенко и Александр Вольфович
Виктор Хренин, Александр Лукашенко и Александр Вольфович

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович после доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Вольфовича, соответствующая работа была проведена и в России. Теперь план применения региональной группировки войск будет вынесен на заседание Высшего государственного совета СГ, проведение которого планируется в декабре этого года.

Разработкой плана применения РГВ занимались генеральные штабы России и Беларуси с учетом прогноза стратегической и военно-политической обстановки. Как подчеркнул Александр Вольфович, совместная группировка рассматривается прежде всего как механизм стратегического сдерживания, а также и отражения крупномасштабной агрессии против Союзного государства. "У нас мирное государство. Мы рассматриваем только вопросы, связанные с обороной нашей страны. Естественно, никому ее не уступим. Но предусматриваем и оцениваем, как будут действовать вероятные противники. Поэтому уточнены варианты действий исходя из той информации, которой мы сегодня обладаем, в том числе по порядку задействования и районов применения соединений и частей, которые приходят с российской стороны для выполнения совместных задач. В прошлом плане они были в одних районах, в этом плане с учетом прогноза обстановки несколько другие районы, задачи", - пояснил он.

Александр Вольфович
Александр Вольфович

В переработанном плане также уточнен боевой состав региональной группировки войск. "За пять лет изменилась и структура, и техника, и вооружение, появились новые образцы как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. Мы не стоим на месте, закупаем новые образцы. Они обладают более мощными боевыми возможностями. Упор делаем на закупку образцов нашего военно-промышленного комплекса, приобретаем и в Российской Федерации. Ведь решать нам задачи надо будет сообща, вместе с братьями россиянами, поэтому и оружие у нас должно быть одинаковое, сопрягаемое", - пояснил руководитель Генштаба.

Как сообщалось, министр обороны Виктор Хренин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Вольфович сегодня представили Александру Лукашенко предложения по переработке плана применения региональной группировки войск Беларуси и России.

Президент напомнил, что еще ранее были достигнуты договоренности о том, чтобы осовременить, актуализировать план применения совместной группировки войск с учетом ситуации на западных границах и в мире вообще.

"Сегодня я хотел бы услышать, что нового в связи с переработанными документами и что предстоит нам еще сделать (если необходимо), потому что нагнетание обстановки идет. Как бы мы тут ни заявляли, как бы нас ни убаюкивали и руководство США, а сейчас и руководство НАТО. Говорят, оправдываясь, что нет, это мы просто так тренируемся. Но мы люди военные. Если даже тренируемся, то, значит, для чего-то. Поэтому нам успокаиваться нельзя. Даже если у нас за спиной находится действительно мощная армия, как говорят, вторая армия в мире, очень мощная. Но тем не менее нам успокаиваться нельзя", - сказал глава государства.-0-

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