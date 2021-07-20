Лукашенко охарактеризовал ситуацию в современном мире емким словом "война"

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуацию в современном мире Президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал одним емким словом "война". Об этом глава государства заявил на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждые 3-4 года мы встречаемся в таком формате для оценки работы системы органов дипломатической службы. Как вы понимаете, нынешнее совещание проходит в особых условиях. То, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом "война", - сказал белорусский лидер.

Он обратил внимание, что, к счастью, эта война еще не приобрела очертаний горячего конфликта. "Ведется в кабинетах, средствах массовой информации, социальных сетях, в экономике, финансах. Универсального средства остановить ее у человечества на сегодняшний день нет, как нет и универсального средства от коронавируса. Он явился одним из триггеров, спровоцировав новую волну кризиса, обострив все существующие противоречия в мире: протекционизм, национальный эгоизм, гонку вооружений, реваншизм и конфликты на этноконфессиональной почве", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Беларусь как открытая и современная страна ощутила на себе все последствия мирового кризиса. "Апогеем стали избирательная кампания и последовавшие за ней попытки дестабилизации общества и свержения власти. Как готовятся и реализуются такие цветные блицкриги, вы хорошо знаете. Без внешнего вмешательства они невозможны", - сказал Александр Лукашенко. -0-