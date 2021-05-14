14 мая, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко около полутора часов ходил по фермерскому рынку под Минском, передает корреспондент БЕЛТА.

Этот торговый объект создавался по личному поручению белорусского лидера, чтобы люди могли приехать и в удобном месте выгодно продать свои товары. Теперь настало время посмотреть, как все работает, и дать необходимые дополнительные поручения.

После обсуждения соответствующих вопросов в кругу чиновников и владельцев торгового центра, где расположился рынок, Александр Лукашенко прошел по торговым рядам, внимательно ознакомился с ассортиментом продукции, по душам пообщался с фермерами, руководством компаний, которые занимаются производством и продажей продуктов питания. Это и сыры по стародавним белорусским и лучшим европейским рецептам, лекарственные травы и сборы, фиточаи, свежая зелень, выпечка, сладости, мед, разнообразная колбасная и мясная продукция домашнего производства и многое другое.

Беседовали о том, как развиваются людские хозяйства, насколько продукция пользуется спросом, устраивают ли условия, что еще нужно сделать для развития частной инициативы на селе. Один из травников довольно долго буквально не отпускал Президента, снабдив его несколькими полезными рецептами и увлеченно рассказав о своем деле. Продегустировал Александр Лукашенко и новую продукцию агрокомбината "Дзержинский".

Не обошлось и без полезных покупок. В их числе травы, мясная продукция и даже ингредиенты для приготовления плова по рецептам из стран Средней Азии, которыми с Президентом в свое время поделились его коллеги. А что-то главе государства просто подарили фермеры в знак особого расположения и с приглашением побывать в их хозяйствах.

Всего Александр Лукашенко ходил по рынку около полутора часов. Примечательно, что в это время торговый центр работал в обычном режиме. Посетителей никто не ограничивал, и они могли спокойно совершить желаемые покупки. Для многих стало приятным сюрпризом увидеть возле соседнего прилавка главу государства.-0-