Лукашенко: оппозиция готовит новые протесты в Беларуси

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оппозиция готовит новые протесты в Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.
"Они к этому готовятся. Недавно я получил программу, жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что, если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали", - сказал Александр Лукашенко.
По его словам, ради нового финансирования организаторы протестов готовы подставить протестующих под дубинки правоохранителей. Отвечая на уточняющий вопрос о содержании программы оппозиции, с которой ему удалось ознакомиться, глава государства отметил, что в ней предусмотрено три этапа организации протестов. "Чтобы вывести на последнем этапе людей на улицы, взорвать обстановку - это третий этап", - заявил Президент.-0-