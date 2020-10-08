Лукашенко: опыт Беларуси по борьбе с коронавирусом бесценен для всего мира

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выбранный Беларусью путь борьбы с коронавирусом и ее опыт бесценен для всего мира. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о готовности системы здравоохранения противостоять эпидемическому подъему заболеваемости COVID-19 и сезонными респираторными инфекциями, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что за весенний период, когда наблюдался пик заболеваемости, в Беларуси наработали хорошую медицинскую практику в борьбе с коронавирусом. "Тот опыт, который мы получили, бесценен. И тот путь, который мы выбрали, он также сегодня бесценен для всего мира, - заявил Президент. - Да, никто вам спасибо не скажет за тот путь, который мы прошли, за те методы, которыми мы лечили наших людей, что мы их не изолировали, не закрывали, рекомендовали быть на свежем воздухе. Но если ты идешь в аптеку, магазин, то обязательно возьми с собой маску".

Глава государства обратил внимание: сегодня подобным путем пошли и остальные страны, отменив карантинные меры. "То есть мы наработали тот бесценный опыт борьбы с коронавирусом, который надо сегодня использовать", - подчеркнул он. Александр Лукашенко добавил, что Министерство здравоохранения должно вырабатывать свои рекомендации, но в то же время надо обходиться без перегибов. "Давайте не будем рекомендовать то, что в принципе невозможно в жизни", - сказал Президент.

"Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию: я на сегодняшний день не намерен изолировать и закрывать страну. Если бы мы это сделали в феврале, марте или апреле мы бы пожинали плоды: у нас бы не было работы у людей, мы бы обрушили экономику, не было бы даже малейшей зарплаты, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И опять же - это не выбор между плохим и совсем плохим или плохим и хорошим: жизнь перед нами не ставит сегодня таких проблем".-0-