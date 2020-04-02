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02 апреля 2020, 13:48

Лукашенко: опыт Беларуси в борьбе с вирусами может для многих служить примером

Фото из архива
Фото из архива
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2 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что опыт Беларуси в борьбе с вирусными заболеваниями может для многих служить примером. Об этом он заявил сегодня в интервью МТРК "Мир", передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что и на него лично, и на Беларусь в целом оказывают определенное давление в связи с темой коронавируса. "Начинают плющить: вот, они как-то не так, как все. Слушайте, если бы было так у всех, как в Беларуси, по борьбе с этими вирусными заболеваниями, и там не забывали бы о том, что есть и сердечники, и онкология, травматология, есть просто пневмония - сезонная болезнь очень сильная… Наверное, не было бы таких проблем. Я не хвастаюсь. Может, в какой-то степени оправдываюсь, что мы не меньше с вирусами (боремся. - Прим. БЕЛТА), не только с коронавирусом. Конечно, мы на это реагируем. Но мы не забываем, что вирусов у нас сейчас, как обычно, море", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко во время интервью
Александр Лукашенко во время интервью

В интервью Президент рассказал, что распространение в Беларуси коронавируса изначально связано с завозными случаями, будь то в Минске или Витебске. В целом он призвал не допускать паники и спокойно действовать в сложившейся обстановке. Сам глава государства свой привычный график не менял. "Не проверялся я на коронавирус, но слежу за своим состоянием здоровья. Не меняю стиль жизни. И на тренировках, и физических нагрузок добавил. Но сейчас понял, что не надо, наверное, в этой ситуации, когда мы проходим пик вирусных заболеваний, физически грузить организм", - сказал он.

Александр Лукашенко констатировал, что в Беларуси на данный момент лишь единичные случаи смертей от пневмонии, где коронавирус дал осложнения на фоне других серьезных проблем со здоровьем. "У нас их всего четверо, умерших от пневмонии, где осложнения дал коронавирус. Мы еще уточняем по четвертой смерти, был ли там коронавирус, - сообщил он. - Любой вирус осложнит хронические заболевания".

Президент также подчеркнул, что в Беларуси ничего не прячут, ведь смерть человека в принципе невозможно спрятать. Более того, в целом по смертности в Беларуси в текущем году динамика лучше в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет, в ближайшее время планируется обнародовать подробную статистику, полученную из органов ЗАГС. "Во вторник у нас совещание по ряду вопросов. Я подготовлю информацию, всю статистику полностью. Мы ничего абсолютно не скрываем", - добавил он.

"Начинают гвалтом кричать, что в Беларуси что-то скрывают и не работают по вирусу. ВОЗ нам рекомендует (Кочанова вчера по моему поручению разговаривала) бороться очагово, точечно, - отметил глава государства. - То есть мы, если видим очаг, бросаемся на него и начинаем лечить этого человека и тех, кто был вокруг. Никто так в мире не работает. Они идут фронтом. Окружили город - не въехать, ни выехать, и всех в домах заперли".

Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси нет той ситуации, чтобы принимать подобные меры. "И дай бог, чтобы этой ситуации у нас не было", - добавил глава государства.

Президент еще раз подтвердил свой тезис о том, что массовая изоляция в квартирах, наоборот, может способствовать ухудшению состояния для уже заразившихся тем или иным вирусом. "Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город (если это понадобится. - Прим. БЕЛТА). Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей? Поэтому не надо дурью заниматься. Нас же всегда учили: надо, чтобы проветренное помещение было, на свежем воздухе и прочее", - уверен глава государства.

"Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский Президент (Гитанас Науседа. - Прим. БЕЛТА). Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют", - заметил Александр Лукашенко.

Глава государства рассказал, что из всех находящихся на излечении от коронавируса в больницах лишь немногие находятся на искусственной вентиляции легких. "У нас около 3 тыс. аппаратов ИВЛ. Плюс наркозные можно использовать в крайнем случае", - привел он данные.

"Так чего нам сейчас изолировать людей? Их нужно обезопасить, что обязана сделать система здравоохранения, врачи должны лечить людей (это мое жесткое требование), а не ходить и закрывать учреждения, что-то отменять. Это дело власти. Ты приди, докажи, что это надо, а власть примет решение", - подчеркнул белорусский лидер.

При этом он призвал врачей соблюдать необходимые меры предосторожности при общении с потенциально заразившимися и пациентами, чтобы самим не стать носителями вируса.

Президент отметил, что министр здравоохранения со специалистами выезжали в Витебскую область. "За трое суток взяли под контроль ситуацию. Сегодня мне уже докладывают: у них (мы же контролируем общую заболеваемость, я говорил, что мы на пике находимся) заболеваемость снизилась. Я молю бога, чтобы и мы как сейчас прошли хотя бы до Пасхи этот пик. И дай бог, чтобы удалось снизить", - сказал Александр Лукашенко.

Владимир Перцов
Владимир Перцов

Глава государства также еще раз высказал благодарность в адрес врачей за успешные подходы к лечению вирусных заболеваний. "Сказать, что в Беларуси все тихо и спокойно - глупость полная. Просто мы не паникуем. Занимаемся каждый своим делом. Не решаем через коронавирус никаких политических вопросов, хоть у нас политический год", - заметил он.

"Если уж откровенно, я бы сегодня мог ввести чрезвычайное положение - патрули по улицам, все сидят (по домам. - Прим. БЕЛТА), - и показать перед президентскими выборами, какой я крутой парень, что я могу все взять под контроль, - сказал Президент. - Не дай бог, чтобы нам реально пришлось жить в такой ситуации, когда придется ограничивать человеку возможность ходить по улицам, вывести своего ребенка куда-нибудь. И я в эти игры играть не хочу. Мы будем бороться с любой болезнью. Я не выделяю поэтому коронавирус".-0-

Фото Николая Петрова

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