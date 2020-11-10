Лукашенко - Орде: интересы народа, наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересы народа, тружеников различных сфер должны лежать во главе угла. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент акцентировал внимание руководителя ФПБ на двух важных направлениях, которые касаются повседневной жизни людей. Первое - это мониторинг цен на потребительском рынке, чем уже успешно занимаются профсоюзы. Второе - сфера жилищно-коммунальных услуг, особенно что касается их качества.

"Мы договаривались, и я просил профсоюзы, чтобы они жестко взяли под контроль ценообразование. Я вижу, что профсоюзы больше даже, чем государственные органы, занимаются этой проблемой. И поверьте, люди, которых вы призваны поддерживать, это оценят. Они уже оценили", - сказал он.

Глава государства отметил, что нужно контролировать цены в отношении тех нескольких десятков позиций, в которых прежде всего нуждаются обычные люди. "Ничего страшного. Не надо тут заявлять о том, что это рынок, еще что-то, демократия… Увидели и рынок, и демократию. Во всех странах, не только в Европе, но и Америка продемонстрировала свою демократию. Поэтому интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики", - подчеркнул белорусский лидер.

Что касается сферы жилищно-коммунальных услуг, Александр Лукашенко констатировал, что в части формирования тарифов ситуация находится под контролем.

"Но на качество надо обратить внимание. Услуги именно, как они оказываются. Они всегда в социальных опросах идут на первом месте", - сказал глава государства.

"Вот две проблемы (цены на потребительском рынке и качество ЖКУ. - Прим. БЕЛТА). Профсоюзы должны жестко взять на контроль", - резюмировал Президент.-0-