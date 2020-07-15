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15 июля 2020, 13:51

"Это важнейшая дорога, и мы ее сделали" - Лукашенко открыл в Витебске реконструированный путепровод "Полоцкий"

Александр Лукашенко во время торжественного открытия
Александр Лукашенко во время торжественного открытия
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15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Витебске после реконструкции открылся путепровод "Полоцкий". В церемонии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

На торжественное открытие развязки пригласили работников строительных организаций, реконструировавших мост, и местных жителей.

"Самые тяжелые времена скитания по мукам в Витебске закончены. Я представляю, какая была беда в городе, когда этого путепровода не было, а был старый. Но какая была проблема и беда, когда этот старый путепровод закрыли на полтора года, может, чуть больше, и начали строительство этой развязки. Согласитесь, что без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог. И дальше было бы хуже и хуже", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, ему даже не верится, что путепровод был реконструирован за такой короткий промежуток времени. "Благодаря вам обновление "Полоцкого" путепровода завершено на несколько месяцев быстрее. Очень важно, что мы этот вид сдаем к нашему "Славянскому базару": приедут гости и увидят современный красивый город, - заявил глава государства. - Получилась очень современная удобная развязка. Это памятник на века, который мы оставляем нашему славянскому городу. Это важнейшая дорога, и мы ее сделали".

Ранее, во время открытия моста через Сож в Могилевской области, Александр Лукашенко отметил, что в предстоящей пятилетке планируется реконструировать 18 крупных и около 40 небольших мостов. "Я это говорю перед нашими мостостроевцами, строителями: без работы вы не останетесь. Главное, чтобы не обижались, что придется работать круглые сутки", - предупредил Президент уже в Витебске.

Реконструкция путепровода "Полоцкий" обошлась дешевле запланированной суммы. Оставшиеся деньги направят на дальнейшее развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Витебска. "Сэкономили тут какие-то деньги, и то губернатор схватился, держит их и говорит: "Оставьте нам на Гагарина". Поэтому нам надо еще эту улицу привести в порядок. Мы, конечно, сэкономленные деньги вам оставим", - пообещал глава государства. Как ранее доложили Президенту, протяженность улицы Гагарина в Витебске составляет 5 км, на оставшиеся работы необходимо Br39 млн.

Путепровод "Полоцкий" был построен еще в конце XIX века, это одна из важнейших транспортных артерий Витебска. Он расположен в месте слияния улиц Космонавтов, Титова и Ленинградской и не только соединяет различные районы города, но и является продолжением республиканских дорог, ведущих на Полоцк и дальше - в Россию и Латвию.

В последний раз путепровод был реконструирован в 1958 году. Со временем его конструкции начали разрушаться, в июне 2011 года здесь начались строительно-монтажные работы. Из-за отсутствия финансирования в 2015 году их пришлось прекратить. Через три года мост снова обследовали и пришли к выводу, что он находится в аварийном состоянии.

В ноябре 2018 года движение транспорта и пешеходов по путепроводу прекратилось. Учитывая неудобства, связанные с закрытием движения (здесь проходили 4 трамвайных и 15 автобусных маршрутов, ежедневно курсировали 110 маршруток), работы на объекте были организованы в две смены, в них были задействованы 400 строителей и более 70 единиц техники. Изначально на реконструкцию моста было отведено чуть более четырех лет, однако затем сроки были сокращены, работы планировалось закончить к 2021 году. В итоге строители опередили график, уложившись фактически в 20 месяцев.

Строительные работы обошлись в Br82 млн, в их числе кредитные ресурсы - Br68 млн (изначально Банк развития Беларуси выделил на реконструкцию Br100 млн). Обновленный путепровод представляет собой мостовое сооружение шириной 45 м, высотой 7,6 м и протяжностью 412 м. Трамвайные пути здесь были обустроены нестандартным методом - с применением безшпальной конструкции по технологии вклеивания рельсов в металлических коробках в сборно-монолитные участки железобетонной конструкции трамвайного полотна. При этом рельсы уложены на резиновые прокладки температурно-неразрезными плетями, что уменьшает количество стыков и снижает шум и вибрации от движения состава.-0-

Фото Александра Хитрова, Андрея Покумейко

Лукашенко: мы ничем не удержим людей в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплатуЛукашенко: мы ничем не удержим людей в Беларуси, если не будем платить нормальную зарплату
Президент отметил, что строителям часто приходится работать в тяжелых условиях: и в заморозки, и под дождем. "Это люди, которым надо платить нормальную зарплату", - подчеркнул он.

Лукашенко о строительстве кольцевой вокруг Витебска: это надо делать, деньги мы найдемЛукашенко о строительстве кольцевой вокруг Витебска: это надо делать, деньги мы найдем
Президента также попросили посодействовать в завершении строительства кольцевой вокруг Витебска. На участке протяженностью 10 км необходимо возвести дорогу, работы требуют Br120 млн. "Это надо делать. Я считаю, что все города надо обходить, не только большие, но и малые", - сказал Александр Лукашенко.

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