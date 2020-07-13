Лукашенко: в ближайшие 3 года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов

13 июля, Славгородский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В ближайшие три года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Славгородском районе на церемонии открытия моста через реку Сож, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились о том, что в ближайшие три года мы таких и посложнее мостов модернизируем и построим 18. Договорились с европейцами. Это же транзит, и их тоже. Около $130 млн должны вложить в это. Европейские деньги есть. Я попросил, чтобы наши министры и члены правительства имели в виду, что эти деньги должны остаться у нас. Вы обязательно должны выиграть подряд на строительство этих мостов. Мы должны посоревноваться с теми, кто придет и захочет строить. До сих пор мы выигрывали эти конкурсы", - обратился глава государства к мостостроителям.

В этой связи глава государства подчеркнул, что одно из преимуществ строительства в Беларуси - это честный подход: никто никому не давал откаты, не завышал сметную стоимость. "Все было по чести, так, как надо. И мы выигрывали. Строили на Гродно дорогу - это огромная работа была, и строили сами", - привел пример Президент.

Александр Лукашенко напомнил и о необходимости более активно использовать в дорожном строительстве бетон, для чего в Беларуси есть достаточно материалов и наработанный опыт.

"У нас большая программа не только по восстановлению этих 18 мостов. У нас мостов 30-40 маленьких, которые мы должны в порядок привести. Так что работы у мостовиков будет очень много. И там время не терпит. За следующую пятилетку мы должны это сделать", - добавил Александр Лукашенко.-0-