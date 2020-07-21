21 июля, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает европейский уровень здравоохранения в Беларуси и Гомельской области в частности. Об этом он заявил сегодня на встрече с активом Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Гомеле мы создали мощнейшую медицинскую базу. Не хуже, чем в столице. Если, не дай бог, что-то случилось серьезное у человека со здоровьем, то ему не обязательно по многим болезням ехать в Минск. В Гомеле есть практически все. И врачи, и оборудование, и современные центры", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Гомельской области построено немало учреждений здравоохранения, и по показателям область в медицинской сфере находится на хорошем уровне. "Посмотрели недавно на медицинские показатели по Гомельской области и сравнили с европейскими. Не хуже, чем у европейцев. И это результат той огромной работы, которую мы проделали в здравоохранении за последние годы", - обратил внимание Президент.

Он также отметил, что в стране и Гомельском регионе в частности наработан уникальный опыт по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. "Даже продвинутые японцы, надо их поблагодарить, с нами по этому вопросу работают", - заметил глава государства.-0-