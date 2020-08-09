Лукашенко отмечает неэффективность работы интеграционных структур во время пандемии

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает неэффективной работу интеграционных структур в период пандемии и не только. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы после голосования на выборах, передает корреспондент БЕЛТА.
"Национализм и национальные интересы, мягко говоря, превалировали и превалируют", - констатировал Президент, характеризуя деятельность интеграционных структур в целом.
Особо показательной, по его словам, была ситуация с развитием пандемии. "Каждый замкнулся в своем мирке и пытался выкарабкаться", - отметил глава государства.
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