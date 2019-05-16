Лукашенко отмечает проблемы с экспортом продовольствия в Россию, несмотря на принятые балансы

16 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает проблемы с экспортом белорусского продовольствия в Россию, несмотря на принятые ранее балансы. Этот факт он констатировал сегодня, рассматривая кадровые вопросы в отношении руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На наших традиционных рынках, вы видите, очень сложно сегодня работать. Тем более Россия себя таким образом ведет - непонятным. Даже планы выработали с ними - балансы поставок молока, мяса, и мы их не выполняем, потому что закрыли рынок. Это же не дело, когда мы договариваемся по объему, сколько поставим на российский рынок, и мы не можем поставить из-за торможения. Это серьезный вопрос. Нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, уровне правительств, эту проблему", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко в связи с этим высказал мнение, что, возможно, сельхозпроизводителям в Беларуси не стоит форсировать увеличение объемов производства мяса и молока, потому как их не так просто сегодня продать за рубеж. "В крайнем случае по говядине нам придется держать (объемы производства. - Прим. БЕЛТА), потому что ее потом не нарастишь быстро. Ну, а если будет большой спрос в мире на свинину, птицу - это мы можем быстро нарастить, если надо будет", - сказал Президент.

"Поэтому встает вопрос, стоит ли нам так интенсивно наращивать эти традиционные наши продукты. Надо искать что-то новое, чтобы заниматься импортозамещением. Мы еще сотни миллионов долларов тратим на покупку по импорту, особенно овощей, фруктов. Надо у себя это производить. И вот на это надо обращать внимание", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент детально интересовался ситуацией не только в конкретных районах, но и в целом в Брестской области. О показателях в секторе АПК этого региона подробно доложил Виталий Кулак, который согласован на должность председателя Жабинковского райисполкома, а до этого занимал пост председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. В целом все планы выполняются, завершается посевная кампания. Местами, где посевы были повреждены, в том числе недавней засухой, проводятся необходимые работы. Уже идет заготовка кормов. Положительная динамика отмечается и в животноводстве.

"Всегда так бывает: где-то приморозит, то зальет, то подсушит. Нас прошлый год научил. Поэтому и вот в этот год, может, еще и будущий нам надо восстановить запасы и кормов, и, особенно, зерна. Надо, чтобы были запасы. Всякое может быть. Климат поменялся. Ну, и мы привыкли работать традиционно - вырастили зерновые, корма… Я часто об этом уже говорю: климат меняется, надо искать новые культуры, чтобы получить деньги. Нужна экономическая эффективность, а не просто мясо и молоко", - подчеркнул глава государства.

Он также поинтересовался, чем было обусловлено решение перевести Юрия Бисуна с должности председателя Ивановского райисполкома на аналогичный пост в Пружанском районе. "Это сильный руководитель, достаточно долго работающий председателем Ивановского райисполкома. Он в числе опытных председателей. Его опыт пригодится в Пружанах, чтобы придать динамику развитию этого района, поэтому было принято решение провести такую ротацию по горизонтали", - пояснила глава Администрации Президента Наталья Кочанова. В целом показатели эффективности сегодня в Ивановском районе лучше, чем в Пружанском, и от нового председателя Юрия Бисуна ожидают положительной динамики и на новом месте работы.-0-