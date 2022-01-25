Лукашенко отметил успехи Беларуси в импортозамещении и развитии экспорта

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании-совещании с Национальной академией наук отметил успехи страны в импортозамещении и развитии экспорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нами много сделано по импортозамещению и развитию экспорта. Хотя 20 лет назад не все понимали и поддерживали мои подходы. И если бы мы тогда не спохватились, что сегодня делали бы с так называемыми санкциями?" - сказал белорусский лидер.

В качестве примера глава государства привел сферу машиностроения: "Мы сохранили заводы, конструкторские бюро, кадры. И сейчас имеем широкую линейку техники, которая востребована во всем мире. Нам немного еще нужно подтянуть качество. И проблемы мы решим".

Говоря о внешней торговле, Президент обратил внимание, что Беларусь входит в число лидеров по экспорту продуктов питания. "Несмотря на ограничительные меры и глобальный экономический спад, вызванный локдаунами, мы впервые заработали $7 млрд на продовольствии. И заработали бы гораздо больше, если бы соблюдали технологии, использовали адаптированные к нашим условиям белорусские сорта. Но в любом случае - сегодня мы обеспечиваем продовольственную безопасность страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В то же время глава государства считает по-прежнему недостаточной результативность сотрудничества науки с конкретными предприятиями, вузами и технопарками: "Многие поручения по этому направлению не выполнены. Какие проблемы в связи с этим, какие нужны помощь, поддержка?"-0-