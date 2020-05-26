Лукашенко отметил высокий уровень и устойчивый характер сотрудничества Беларуси и Грузии

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Саломе Зурабишвили с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства с удовлетворением отметил высокий уровень и устойчивый характер белорусско-грузинского сотрудничества. "Активные отношения между нашими странами являются важным фактором для расширения двустороннего взаимодействия и реализации совместных проектов по многочисленным направлениям", - говорится в поздравлении.

Президент выразил уверенность, что открытый диалог на основе взаимопонимания и доверия будет и далее способствовать развитию дружественных двусторонних связей.

Александр Лукашенко пожелал Саломе Зурабишвили крепкого здоровья, счастья, успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Грузии - мира и благополучия.-0-