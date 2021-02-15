Лукашенко: отношения Беларуси и Сербии останутся неподвластны изменчивой политической конъюнктуре

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сербии Александра Вучича с национальным праздником - Днем государственности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Более двух столетий назад ваши предки освободились от многовекового притеснения и добились права на самостоятельность. За годы независимости наперекор безжалостным испытаниям Сербия стала современным европейским государством и гарантом безопасности на Балканах", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Минск и Белград тесно связаны судьбой своих народов. Белорусы и сербы никогда не были врагами, не разграбляли чужую землю, а свое счастье добывали самоотверженным, тяжелым трудом.

"Уверен, что прочность наших дружественных отношений останется неподвластной изменчивой политической конъюнктуре. Приглашаем к продолжению совместной деятельности по исполнению договоренностей, достигнутых во время наших встреч в прошлые годы. Сохранение высокого уровня белорусско-сербского сотрудничества будет способствовать дальнейшему укреплению потенциала обеих стран", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-