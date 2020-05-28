Лукашенко: отношения с Азербайджаном основываются на высоком уровне доверия и взаимопонимания

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Искренне рад успеху Азербайджана на пути качественных преобразований всех сторон жизни общества. Впечатляющие достижения, которые демонстрирует страна в экономической, социальной и других областях развития, получили международное признание и способствовали упрочению позиций вашего государства на мировой арене", - говорится в поздравлении.

Президент отметил высокий уровень доверия и взаимопонимания, которые стали основой белорусско-азербайджанских отношений, развивающихся в духе стратегического партнерства, дружбы и союзничества.

"Убежден, что ваш весомый вклад в укрепление плодотворных долгосрочных связей между Беларусью и Азербайджаном будет способствовать реализации потенциала двустороннего сотрудничества на благо жителей наших стран", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Ильхаму Алиеву доброго здоровья, жизненной энергии, новых успехов и достижений, а народу Азербайджана - мира и процветания.-0-