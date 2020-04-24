Лукашенко отправил на доработку проект указа о ведении лесного хозяйства

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко после ознакомления с проектом указа "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины" поручил доработать документ. Об этом рассказал сегодня журналистам вице-премьер Юрий Назаров после доклада главе государства по проекту указа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решение принято одно - доработать проект указа и доложить Президенту. Мы, наверное, не очень были убедительны, поэтому наши предложения в этом виде не были приняты", - сказал Юрий Назаров.

Во время доклада

Он пояснил, что проект указа должен упорядочить правила реализации древесины внутри страны. Они действуют с 2007 года, и, по словам вице-премьера, в некоторых аспектах уже потеряли свою актуальность. "Просто предлагалась корректировка действующих правил с учетом нынешних реалий", - отметил заместитель премьер-министра.

О продаже на внешние рынки в проекте указа речи не шло, добавил Юрий Назаров. "У нас продажа кругляка на внешние рынки без согласования с Президентом запрещена. В некоторых случаях он дает разрешение, например, как в последние годы, когда было стихийное бедствие и появлялся массовый излишек древесины. Чтобы она не потеряла технические качества, ее можно было экспортировать", - напомнил он.

По словам вице-премьера, проект указа будет доработан в ближайшую неделю-две и вновь внесен на рассмотрение главы государства.-0-