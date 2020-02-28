Лукашенко оценил участие ФПБ в работе над поправками в Трудовой кодекс

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко, выступая на съезде Федерации профсоюзов Беларуси, положительно оценил роль ФПБ в работе над проектом закона по изменению Трудового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

ФПБ выступает разработчиком документа наравне с парламентариями, что является уникальным примером в мировой практике. "В большинстве случаев подобным организациям позволено лишь высказать свою позицию по уже готовым предложениям и законопроектам, и не факт, что мнение будет учтено", - отметил белорусский лидер.

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