Лукашенко ответил на претензии об отсутствии оппозиции в новом составе парламента

25 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Прошедшие в Беларуси парламентские выборы стали одной из тем встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства частично раскрыл содержание встречи с представителями западных стран на переговорах с делегацией Калининградской области, когда посол России Дмитрий Мезенцев отметил успешное проведение в Беларуси парламентских выборов.

"Вы так думаете. А вот они (главы МИД Швеции и Финляндии. - Прим. БЕЛТА) начали говорить: "Почему нет прозападных оппозиционеров? В прошлом были три человека, а в этом - ни одного". Не во мне причина. Если люди не поддерживают, что я могу сделать?" - спросил Александр Лукашенко.

"Я говорю: вы им не давайте деньги. Они дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут. Мы их все видим, - обратил внимание Президент. - То, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они идут. Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют. Хорошо они живут. На черта им эта власть, головная боль?"-0-