9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений. Соответствующие заявления он сделал сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начали крутить-вертеть. Выстрелили себе в ногу. А сейчас хотят закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические калийные удобрения", - сказал Президент.

Александр Лукашенко заявил, что в таком случае Беларусь перенаправит потоки в другие порты - на территории России. "Слушайте, мы поставим эти объемы. В Мурманске загрузим. Это не вопрос. И по северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай. Это наш основной рынок. И в Индию - юго-восток, - отметил белорусский лидер. - Пока мы не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне".-0-