Лукашенко ответил на вопрос о демократичности выборов в Беларуси

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону прокомментировал ход избирательной кампании в Беларуси и высказался о некоторых ее участниках, сообщает БЕЛТА.

Интервьюер поинтересовался у Президента, можно ли считать выборы демократическими, если некоторые из оппонентов задержаны.

"Закон для всех одинаков. Мы открыты. Мы показали всем иностранцам материалы. Показали, чем занимался газпромовский банк, как финансировал предвыборную кампанию, как было через премиальные выплаты заплачено 5 тысячам работников банка, чтобы их привлечь в качестве волонтеров и членов штаба - подписи сбирать и прочее, - перечислил Александр Лукашенко. - Потом, а кто сомневается в том, что он (экс-участник избирательной гонки и экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико. - Прим. БЕЛТА) не представил декларацию? Это же важно, ты идешь в президенты, представь точную декларацию. Он не указал собственность зарубежную, во многом не указал свои доходы, он не платил налоги. То есть к нему по закону огромное количество вопросов".

Президент высказал мнение, что желание этого человека пойти в политику и выдвинуться на пост президента было вызвано попыткой избежать неминуемой уголовной ответственности за свои преступления. "Надо пойти в политику. Тогда будешь политическим заключенным. Вот это у нас тренд. Это давно. Скорее всего, он туда и влез. Никакой он не президент. И он это понимает", - сказал Александр Лукашенко.

Вместе с тем он подчеркнул, что получить в данном случае статус политзаключенного не удастся, так как подготовлены все необходимые документы, с которыми могут ознакомиться международные эксперты, Интерпол. "И волна схлынула", - заметил белорусский лидер.

Дмитрий Гордон во время интервью сказал, что Россия, по его ощущению, не хочет, чтобы Александр Лукашенко снова стал Президентом, а Виктор Бабарико и Валерий Цепкало, по некоторой информации, являются проектами Кремля и финансируются россиянами. "Это так или нет?" - спросил он.

"И так, и не так. Во-первых, я не сказал бы, что Россия не хочет, чтобы Лукашенко был Президентом: хотелось бы не хотеть. Почему? Потому что они не знают, а другие будут податливее, лучше, чем Лукашенко. У них есть сомнения. Что абсолютно точно - это наклонить, поставить хотя бы на одно колено и сделать более податливым", - считает глава государства.

Отвечая на вопрос, имеют ли Виктор Бабарико и Валерий Цепкало отношение к России, Александр Лукашенко сказал: "Абсолютное. Там огромные деньги закачаны через "Газпром". Порой даже "Газпром" и не знал, какие деньги расходуются на эти выборы".

Александра Лукашенко также попросили поделиться мнением о Светлане Тихановской, которая проводит митинги, хотя совсем недавно была еще никому не известна. "Вы знаете, я о ней, клянусь вам, практически ничего не думаю. Кроме одного: мне ее просто жаль. Ее просто впихнули в эту ячейку - штабы, эти люди, которые сидят в штабах Бабарико, Цепкало и у нее самой".

"На что они рассчитывают? Вот представьте: они же прекрасно видят статью за свои правонарушения и понимают, сколько им придется отсидеть. Поэтому брошены все деньги, которые мы даже еще не нашли, на то, чтобы крутить это. Интернет - вы видите, что происходит. Но там же бесплатно ничего не бывает. И в острый период электоральный всегда платят больше. Это огромные деньги - поездки, разъезды, приглашение артистов", - заметил Президент.

"Звук, свет, сцены. Мы же не наивные люди", - согласился Дмитрий Гордон.

Александр Лукашенко также высказался о так называемых многотысячных митингах, которые собирает Светлана Тихановская вместе со своими соратницами. "Да, люди приходят. Слушайте, три женщины: а чего они хотят, а что за "трехголовый змей"? А у нас это в диковинку. Это же не в Украине, такого никогда не было. Люди идут, а там еще артист какой-то известный приедет споет. Люди идут посмотреть".-0-