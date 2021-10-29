29 октября, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос об отмене налоговой льготы для владельцев квартир. Его главе государства задал один из работников Добрушской бумажной фабрики, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время соответствующий вопрос рассматривается в правительстве. Президент пояснил, почему в целом совершенствуются те или иные налоговые нормы. Это связано с тем, что представители бизнеса в свое время жаловались на сложное налоговое законодательство. "И я поручил в правительстве, чтобы вернулись к этим вопросам и сделали простое налоговое законодательство. Оно совсем простым не будет. На то и налоги, и надо быть экономистом и бухгалтером для того, чтобы это все вычислять. Но там, где можно упростить, надо упростить. Посмотреть другие направления, где-то подшлифовать", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, в том числе обсуждался вопрос по налогообложению недвижимости. "На селе у нас платят и за землю налог, недвижимость и прочее. А город как-то остался в стороне. Обсуждался и этот вопрос. Я не знаю, какие там ставки, но это будет мизер", - отметил белорусский лидер.

Президент привел еще один довод, почему в стране взялись за налоги: "Дело даже не в справедливости. На конец года $2 млрд непредвиденных расходов, чтобы спасать людей. У нас же бесплатная вакцинация, бесплатное лечение от ковид. Я не хочу сказать, что у нас идеально все, но по сравнению с другими, как оказалось, неплохо. Но это большие деньги".

Глава государства вместе тем отметил, что, условно говоря, если на каждого жителя Беларуси собрать по доллару налога, то это будет только $9,5 млн. "По большому счету это ничто, если мы $2 млрд потратим только на лечение, но за эти $9,5 млн мы что-то можем купить", - заметил он.

Резюмируя, Александр Лукашенко сказал: "Будет ли это вообще, это еще вопрос. На мой уровень эти вопросы не вносились. Мы не ставим перед собой цель увеличить налоги. Они у нас и так высоки. У нас нет нефти и газа. Потому налогооблагаемая база и налоги приличные. Всегда встает вопрос, как их уменьшить. Поэтому я не думаю, что это будут какие-то большие налоги, если они будут вообще. Но вопрос такой рассматривается".-0-