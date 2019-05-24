Лукашенко ознакомится с благоустройством и развитием территорий вдоль МКАД

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочей поездки ознакомится с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска, сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о выполнении поручений по поддержанию в надлежащем эксплуатационном состоянии кольцевой автодороги и транспортных развязок. Президент также проедет по МКАД. По маршруту движения он ознакомится с технологическими характеристиками и обустройством кольцевой дороги. -0-