Лукашенко ознакомится с благоустройством и развитием территорий вдоль МКАД

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочей поездки ознакомится с благоустройством и развитием территорий, прилегающих к кольцевой автодороге вокруг Минска, сообщает БЕЛТА.
Главе государства доложат о выполнении поручений по поддержанию в надлежащем эксплуатационном состоянии кольцевой автодороги и транспортных развязок. Президент также проедет по МКАД. По маршруту движения он ознакомится с технологическими характеристиками и обустройством кольцевой дороги. -0-
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