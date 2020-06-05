Лукашенко: пандемия многое изменит, но давление не исчезнет, выдержит только сильный

5 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что пандемия многое изменит, но сохранится давление со стороны тех, кто в этих условиях хочет изменить мир. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы представителей СМИ после переговоров в с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пандемия очень многое изменит. Вы знаете, что я в Беларуси два или три месяца назад, когда только возникли эти процессы, сказал, что кому-то это надо. Ясно, что если это даже нерукотворное создание, этот коронавирус, то многие страны захотят воспользоваться этим вирусом, чтобы изменить мир. Естественно, страны, которые считают себя наиважнейшими и которые видят свою роль по переустройству мира, - заявил белорусский лидер. - Поэтому пандемия действительно многое изменит. Но давление не исчезнет. Мы должны быть к этому готовы. Давить будут со всех сторон, и выдержит только сильный. Сильный не только в экономическом, военном, политическом отношении, но прежде всего в моральном отношении".

Александр Лукашенко отметил, что во время переговоров с Виктором Орбаном ему понравилась тема, поднятая премьер-министром, в плане идентичности в хорошем смысле национализма и патриотизма народов. "Этот фактор будет играть немаловажную роль после этой пандемической истории. И мы к этому готовы. Венгрия тем более, несмотря на то, что она находится в тесном Европейском союзе. Мы это приветствуем. И это одна из основ нашего будущего сотрудничества", - сказал Президент.-0-