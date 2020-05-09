Лукашенко: парад в День Победы - это не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парад в День Победы - это не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на военном параде в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на современные вызовы, праздничный парад, посвященный Дню Победы, сегодняшний наш парад - это не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории", - заявил Президент.

Он обратил внимание, что белорусские военнослужащие - наследники победителей. На параде они пройдут в одном строю как продолжатели славных традиций советских воинов, покажут новые образцы вооружений и военной техники, созданные уже на отечественных предприятиях оборонного сектора. "Сделаете это в честь дедов и прадедов, которые завещали нам мирную страну. Наш святой долг - сохранить ее для будущих поколений, сберечь проверенное в суровых боях единство народов", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь, как и прежде, будет верна памяти Великой Победы - Победы, которая является общим достоянием республик бывшего Советского Союза.

Во время парада Президент также обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, отметив, что история жизни этого поколения - истинный пример мужества, доблести и духовного величия. "Вы были и навсегда останетесь победителями. Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь во имя нашего будущего, благодарим всех, кто совершил трудовой подвиг. Обещаем сберечь правду о той войне во славу героев, которые спасли многие народы от геноцида и рабства. Низкий поклон и безграничная благодарность вам за Великую Победу. Беларусь будет помнить!" - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-

Фото Дениса Костюченко, Андрея Покумейко