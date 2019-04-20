Лукашенко: Пасха пробуждает в людях стремление быть милосердными и жить по совести

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Пасху 21 апреля, с этим праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Это великое таинство воплощает в себе самые сокровенные мечты, знаменует торжество жизни и добра, служит неисчерпаемым источником духовной стойкости", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что, утверждая созидательные идеи братства и человеколюбия, Светлая Пасха пробуждает в людях стремление жить по совести, быть милосердными, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении.
"Пасхальные дни напоминают нам о неизменных христианских ценностях, раскрывают лучшие душевные качества, укрепляют мир и согласие в обществе, - подчеркнул Президент.
Христианам Беларуси,
празднующим Пасху
21 апреля 2019 года
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с праздником Воскресения Христова.
Это великое таинство воплощает в себе самые сокровенные мечты, знаменует торжество жизни и добра, служит неисчерпаемым источником духовной стойкости.
Утверждая созидательные идеи братства и человеколюбия, Светлая Пасха пробуждает в людях стремление жить по совести, быть милосердными, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении. Пасхальные дни напоминают нам о неизменных христианских ценностях, раскрывают лучшие душевные качества, укрепляют мир и согласие в обществе.
Желаю вам, дорогие друзья, здоровья, счастья, успеха во всех начинаниях. Пусть исполняются самые заветные мечты, а в ваших домах и семьях всегда будут покой, тепло и уют.
Александр Лукашенко.-0-
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