Лукашенко: переносить президентские выборы 2020 года в Беларуси было бы непорядочно и незаконно

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 9 августа 2021
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:06 Лукашенко ответил на предложение сделать национальное законодательство главнее международного Президент
12:57 Лукашенко - Украине: меньше всего, кого вы должны бояться, - это белорусов Президент
12:52 Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли - Лукашенко прокомментировал инцидент с Тимановской Президент
12:49 Лукашенко - украинским властям: зачем вы это творите, ведь наши народы - родные люди? Президент
12:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 742 пациента с COVID-19, выписаны 532 Общество
12:43 Белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке - Лукашенко Президент
12:41 Лукашенко: нам скрывать нечего, надо открыто и честно провести референдум по Конституции Президент
12:40 Лукашенко рассказал, почему 17 сентября решил не объявлять выходным днем Президент
12:39 Кировские аграрии приступили к уборке урожая арбузов Регионы
12:23 Углубление интеграции Беларуси и России является велением времени - участник "Большого разговора" Политика
12:23 Лукашенко: из 28 союзных программ осталось согласовать одну Президент
12:22 Лукашенко: на пике протестов в Минске в 2020 году в них участвовали около 46 тыс. человек Президент
12:08 Parimatch анонсирует масштабное партнерство с ФК "Челси" Спорт
12:07 Лукашенко: мы остались вдвоем - Беларусь и Россия Президент
12:07 Большой разговор с Президентом - выступления и мнения участников Общество
12:05 Американский эксперт заявил о провале борьбы с коронавирусом в США В мире
11:59 Лукашенко об интеграции с Россией: мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии Президент
11:59 Белорусские баскетболисты проиграли на старте 2-го этапа квалификации чемпионата мира Спорт
11:58 "Большой разговор с Президентом": зарубежные журналисты могут сами убедиться в реальной ситуации в Беларуси - Гигин Общество
11:54 БАТЭ, "Торпедо-БелАЗ" и брестское "Динамо" вышли в 1/4 финала Кубка Беларуси Спорт
11:46 Лукашенко ответил на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений Президент
11:43 Лукашенко об упреках в диктатуре: я никогда ничего не диктовал и диктовать не собираюсь Президент
11:43 В России за сутки выявили 22 160 случаев заражения COVID-19 В мире
11:42 Рачков: "Большой разговор" - возможность напрямую задать вопрос Президенту Общество
11:41 Умеренно теплая погода ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
11:36 Лукашенко - западным политикам: прежде чем вводить против нас санкционные меры, надо просто думать Президент
11:31 Лукашенко: работники современных государственных медиа оказались настоящими воинами Президент
11:28 Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 10 августа Общество
11:27 Лукашенко: здесь, в Минске, была остановлена крупномасштабная война в Донбассе Президент
11:25 Спасатели ликвидируют загорание крошки из переработанных автопокрышек в Смолевичском районе Происшествия
Все новости
Все новости
Президент
09 августа 2021, 11:23

Лукашенко: переносить президентские выборы 2020 года в Беларуси было бы непорядочно и незаконно

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переносить президентские выборы 2020 года в Беларуси было бы непорядочно и незаконно. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства признал, что он действительно не уделял внимания проведению агитационной предвыборной кампании, потому что не это было в приоритете в то время - нужно было заниматься вопросами лечения людей от коронавируса, спасения жизней. По его словам, эта ситуация была хорошо отражена в недавнем 5-серийном документальном фильме "2020".

"Я не самоустранился. У меня не было для этого времени. Мне нужно было защитить людей, спасти их", - подчеркнул Александр Лукашенко. Ведь в то время, в отличие от других государств, Беларусь не закрыла границы, не ввела комендантский час, хотя этого требовали не просто политики из-за границы, а специалисты Всемирной организации здравоохранения. И тогда они были приглашены приехать и лично оценить обстановку.

Президент напомнил, что Беларусь была единственной страной, которая пошла на такой шаг, предоставила экспертам ВОЗ доступ в учреждения здравоохранения. По итогам этого визита специалисты ВОЗ, пусть и непублично, но между собой признавали: о том, как организована медпомощь в Беларуси, надо говорить на Западе, чтобы об этом слышали те, кто критикует Президента, потому что уровень лечения и безопасности по борьбе с ковидом в Беларуси - беспрецедентный. "Мы отказались от локдауна, нас били, молотили, как только хотели, нас критиковали все, только ленивый не критиковал за наши подходы, - напомнил белорусский лидер. - Вы можете сказать: в чем разница? Разница, уважаемые друзья, в отношении к людям. "Диктатор" порядочно поставил задачу перед органами власти и порядочно, извините на за нескромность, относился к людям, без всякого пиара".

"Основа того, что происходит в первом полугодии в экономике, была заложена тогда, когда мы не остановили экономику, не загнали людей в четыре стены, когда мы выработали четкий подход к лечению людей - амбулаторный, клинический и санаторный этапы. Назовите хоть одно богатое государство, которое пошло этим путем? А это немалые деньги. Но люди дороже", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что в 2020 году широко обсуждалась возможность перенести проведение президентских выборов и общество бы аплодисментами встретило это решение. "Надо было отнести выборы куда-то. Но если и были основания (а они были), то это было бы не совсем порядочно и незаконно, - заявил белорусский лидер. - Вы бы, западные представители СМИ, которые здесь присутствуют, и особенно обезумевшие политики, вытерли бы об меня ноги так, что мало бы не показалось".

Касательно послевыборных событий, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не впервые сталкивается с протестной активностью после выборов, это наблюдалось и ранее после электоральных кампаний. "Тогда эти протесты вспыхивали и в течение суток-двух гасли. Не мы их ликвидировали (мы, конечно, противодействовали, нам нужен был порядок в Минске), сейчас это было более длительно, потому что была длительная подготовка и была основа, - отметил Президент. - Единственная основа для этих протестов - обезумевшие люди во всем мире. Средства массовой информации подыгрывали этому, запугивали людей. Мы пошли своим путем. Естественно, и в Беларуси немало людей (рискну сказать, что даже большинство) поначалу думало: что он творит, Президент? Мир это делает, а мы - это. Но я стоял мертво и требовал этого от других".

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко Лукашенко ответил на предложение сделать национальное законодательство главнее международного
Лукашенко - Украине: меньше всего, кого вы должны бояться, - это белорусов
Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли - Лукашенко прокомментировал инцидент с Тимановской
Александр Лукашенко Лукашенко - украинским властям: зачем вы это творите, ведь наши народы - родные люди?
Александр Лукашенко Белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке - Лукашенко
Фото из архива Лукашенко: нам скрывать нечего, надо открыто и честно провести референдум по Конституции
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство
За сутки в Беларуси зарегистрированы 979 пациентов с COVID-19, выписан 1161
Лукашенко: из 28 союзных программ осталось согласовать одну
Большой разговор с Президентом - выступления и мнения участников
Топ-новости
Лукашенко: нам скрывать нечего, надо открыто и честно провести референдум по Конституции
"Не обезумели и не ввели комендантский час" - Лукашенко о том, благодаря чему экономика Беларуси развивается
Лукашенко: работники современных государственных медиа оказались настоящими воинами
Лукашенко: на пике протестов в Минске в 2020 году в них участвовали около 46 тыс. человек
Усовершенствован порядок приема, оформления и рассмотрения заявлений по вопросам гражданства
ФОТОФАКТ: В Минске встретили экипаж байдарки-четверки. Спортсменки привезли серебро Олимпиады
Рачков: "Большой разговор" - возможность напрямую задать вопрос Президенту
Parimatch анонсирует масштабное партнерство с ФК "Челси"
Умеренно теплая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
КГК проведет в Минске и регионах горячие линии на тему доступности и качества школьных товаров
Пограничники на учениях отработают выявление и ликвидацию вооруженного формирования
За сутки в Беларуси зарегистрированы 742 пациента с COVID-19, выписаны 532
"Белтехосмотр" в июле выдал более 101 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении
До конца лета осталось 23 дня! Успейте инвестировать выгодно! Покупайте квартиры в квартале "Евразия" по старым ценам!
Беларусь оказалась в центре системы координат всех мировых геополитических игроков - Щекин
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.