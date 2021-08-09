Лукашенко: переносить президентские выборы 2020 года в Беларуси было бы непорядочно и незаконно

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переносить президентские выборы 2020 года в Беларуси было бы непорядочно и незаконно. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства признал, что он действительно не уделял внимания проведению агитационной предвыборной кампании, потому что не это было в приоритете в то время - нужно было заниматься вопросами лечения людей от коронавируса, спасения жизней. По его словам, эта ситуация была хорошо отражена в недавнем 5-серийном документальном фильме "2020".

"Я не самоустранился. У меня не было для этого времени. Мне нужно было защитить людей, спасти их", - подчеркнул Александр Лукашенко. Ведь в то время, в отличие от других государств, Беларусь не закрыла границы, не ввела комендантский час, хотя этого требовали не просто политики из-за границы, а специалисты Всемирной организации здравоохранения. И тогда они были приглашены приехать и лично оценить обстановку.

Президент напомнил, что Беларусь была единственной страной, которая пошла на такой шаг, предоставила экспертам ВОЗ доступ в учреждения здравоохранения. По итогам этого визита специалисты ВОЗ, пусть и непублично, но между собой признавали: о том, как организована медпомощь в Беларуси, надо говорить на Западе, чтобы об этом слышали те, кто критикует Президента, потому что уровень лечения и безопасности по борьбе с ковидом в Беларуси - беспрецедентный. "Мы отказались от локдауна, нас били, молотили, как только хотели, нас критиковали все, только ленивый не критиковал за наши подходы, - напомнил белорусский лидер. - Вы можете сказать: в чем разница? Разница, уважаемые друзья, в отношении к людям. "Диктатор" порядочно поставил задачу перед органами власти и порядочно, извините на за нескромность, относился к людям, без всякого пиара".

"Основа того, что происходит в первом полугодии в экономике, была заложена тогда, когда мы не остановили экономику, не загнали людей в четыре стены, когда мы выработали четкий подход к лечению людей - амбулаторный, клинический и санаторный этапы. Назовите хоть одно богатое государство, которое пошло этим путем? А это немалые деньги. Но люди дороже", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что в 2020 году широко обсуждалась возможность перенести проведение президентских выборов и общество бы аплодисментами встретило это решение. "Надо было отнести выборы куда-то. Но если и были основания (а они были), то это было бы не совсем порядочно и незаконно, - заявил белорусский лидер. - Вы бы, западные представители СМИ, которые здесь присутствуют, и особенно обезумевшие политики, вытерли бы об меня ноги так, что мало бы не показалось".

Касательно послевыборных событий, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не впервые сталкивается с протестной активностью после выборов, это наблюдалось и ранее после электоральных кампаний. "Тогда эти протесты вспыхивали и в течение суток-двух гасли. Не мы их ликвидировали (мы, конечно, противодействовали, нам нужен был порядок в Минске), сейчас это было более длительно, потому что была длительная подготовка и была основа, - отметил Президент. - Единственная основа для этих протестов - обезумевшие люди во всем мире. Средства массовой информации подыгрывали этому, запугивали людей. Мы пошли своим путем. Естественно, и в Беларуси немало людей (рискну сказать, что даже большинство) поначалу думало: что он творит, Президент? Мир это делает, а мы - это. Но я стоял мертво и требовал этого от других".