Лукашенко: планы НАТО в регионе неприемлемы не только для России, но и для Беларуси

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планы НАТО в регионе неприемлемы не только для России, но и для Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еще многое поменяется за этот месяц. Вы еще многое увидите. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что Запад сейчас повесил на Россию ярлык, якобы она планирует нападение на Украину. "Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом", - отметил Президент.

"Поэтому какие-то развязки - я думаю, очень большие - будут и после Нового года", - подытожил Александр Лукашенко.-0-