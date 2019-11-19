Лукашенко: плавание и легкую атлетику надо носить на руках

19 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Развитию плавания и легкой атлетике необходимо уделять особое внимание, но за каждый вложенный цент нужна отдача. Об этом Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко заявил сегодня на Олимпийском собрании НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Плавание, легкая атлетика - эти виды спорта надо на руках носить. Пусть скажут, чего не хватает, - поможем. Но за каждый цент, за внимание нужна отдача", - предупредил Президент.

Высказался глава государства и касательно игровых видов спорта, когда на совещании прозвучало, что белорусские команды дают бой серьезным соперникам. "Мы все время даем бой. А результат этого боя - поражение, - отреагировал Александр Лукашенко. - Бой мы научились давать. Басков (гендиректор ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков. - Прим. БЕЛТА) тоже в последней игре дал бой: пять секунд не смогли выдержать, удержать счет, пропустив позорную шайбу".-0-