Лукашенко: плодотворное сотрудничество Беларуси и Кыргызстана будет расширяться

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с 60-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Беларусь и Кыргызстан традиционно связывают прочные узы дружбы, основанные на обоюдном уважении и доверии. "Мы высоко ценим Ваши усилия, направленные на дальнейшее углубление и наполнение новым практическим содержанием белорусско-кыргызского партнерства, развитие конструктивного взаимодействия в рамках евразийской интеграции", - говорится в поздравлении.

Президент Беларуси выразил уверенность, что плодотворное двустороннее сотрудничество будет расширяться в интересах народов стран.

Александр Лукашенко пожелал Сооронбаю Жээнбекову доброго здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности. "Пусть Ваша жизнь будет наполнена радостью и душевным теплом, а поддержка родных, коллег и друзей придаст силы для реализации всех планов и начинаний", - отметил белорусский лидер.-0-