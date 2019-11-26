Лукашенко поблагодарил австрийских лидеров за прием белорусской делегации в Вене

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил благодарственные письма Федеральному президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, председателю Австрийской народной партии Себастьяну Курцу и председателю Национального совета Австрии Вольфгангу Соботке за теплый прием и гостеприимство, оказанные белорусской делегации во время официального визита в Австрию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Высоко оцениваю атмосферу открытости и взаимного уважения, в которой прошли переговоры в Вене. Обсуждение широкого круга тем подтвердило наличие значительного потенциала развития белорусско-австрийских отношений в разных отраслях и заинтересованность сторон в углублении взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в письме Александру Ван дер Беллену. Глава белорусского государства выразил уверенность в том, что реализация достигнутых договоренностей позволит странам выйти на качественно новый уровень взаимодействия, в первую очередь в торгово-экономической сфере.

Александр Лукашенко поблагодарил Себастьяна Курца за содержательную беседу, которая прошла в традиционно теплой и доброжелательной атмосфере. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по актуальным международным проблемам. "С удовлетворением отмечаем неизменную близость наших взглядов на многочисленные вызовы, которые стоят перед обеими странами и Европой в целом, и пути их решения, а также глубокую взаимную заинтересованность в развитии белорусско-австрийского сотрудничества, в том числе в отрасли экономики, - подчеркнул Президент. - Надеюсь на продолжение нашего дружелюбного диалога и всегда буду рад приветствовать вас на белорусской земле".

Глава государства также рассчитывает на развитие межпарламентского взаимодействия, и в этой связи он поддержал инициативу, высказанную Вольфгангом Соботкой, по созданию в австрийском парламенте депутатской группы по связям с Национальным собранием Беларуси. "Считаю, что наше совместное участие в белорусско-австрийском экономическом форуме убедительно подтвердило готовность политического руководства обеих стран содействовать расширению двусторонних деловых связей и стало важным сигналом бизнесу", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-