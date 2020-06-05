Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу

5 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу, сообщает БЕЛТА.

Майка с номером 2 - именно под ним периодически играет Виктор Орбан. "С нашим гербом. Может, когда-нибудь попробуете", - заметил глава государства.

Известно, что футбол - основное увлечение венгерского премьер-министра. Одновременно с политической деятельностью он играл в клубе третьего футбольного дивизиона "Фельчут", а в 2004 году даже заменял тренера.

Еще один подарок венгерскому лидеру - книга "Спадчына Беларусi". "Эта книга вам, чтобы вы лучше знали культуру Беларуси", - пояснил Александр Лукашенко.

Виктор Орбан отметил, что его супруга неоднократно бывала в Беларуси: "Она работала здесь с христианской благотворительной организацией, у них были разные программы. Очень много хорошего мне рассказывала".

Глава государства также подарил премьер-министру эксклюзивный набор шоколада "Президент".

В свою очередь Виктор Орбан презентовал Александру Лукашенко кофейный и чайный фарфоровый сервиз ручной работы, произведенный на известной в Венгрии фабрике. Белорусский лидер высоко оценил подарок, отметив, что и в Беларуси есть производство аналогичного профиля. "Вы наши сильные конкуренты, потому что у нас тоже такая мощная фабрика. Нам надо как-то поделить рынок и работать вместе", - предложил он.

В заключение премьер-министр оставил запись в Книге почетных гостей Дворца Независимости.-0-