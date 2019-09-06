Лукашенко подарил жителям Бреста уникальный экземпляр Библии

6 сентября, Брест /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 1000-летия Бреста, подарил жителям города уникальный экземпляр Брестской, или так называемой Радзивилловской Библии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Год малой родины эта вечно живая книга возвращается домой. Наши предки считали, что город, в котором издавалась Библия, находится под особой защитой небес. Его никогда не смогут сокрушить ни время, ни люди. Преподнося вам этот дар, я помню, что это стало возможным благодаря вашим предпринимателям, которые за собственные деньги приобрели и привезли на родину этот великий подарок", - отметил глава государства.

Подарок от имени всех брестчан приняли директор музея истории Бреста Светлана Томчук и почетный гражданин города Николай Кузьмич.

Подобная Библия является наиболее ценным изданием, напечатанным в 1563 году в Бресте в первой типографии на территории современной Беларуси по инициативе и на средства Николая Радзивилла Черного, старосты брестского. Она считается самым большим по объему печатным изданием ХVI-ХVIII веков Великого княжества Литовского, шедевром полиграфического искусства эпохи Ренессанса. По своей информационной и идеологической значимости ее можно поставить в один ряд с такими уникальными и знаковыми для Беларуси изданиями ХVI столетия, как Библия Франциска Скорины и Статут Великого княжества Литовского 1588 года. Это сложное и монументальное издание - итог многолетней работы целой группы переводчиков и опытных печатников и граверов.

Специалисты полагают, что тираж этой уникальной книги не превышал 500 экземпляров. После смерти Николая Радзивилла Черного его сын, Юрий (Ежи) Радзивилл, будучи ярым католиком, приказал собрать протестантские брестские издания отца и сжечь их. В этом пламени погибла и большая часть тиража Брестской Библии. Те же издания, которые были уже проданы и находились в частных руках, подверглись своеобразной экзекуции. Учитывая, что стоимость такого издания составляла баснословную сумму, его владельцы не решались предавать книгу огню и просто вырывали из нее листы, которые позволяли определить и датировать книгу.

Уникальность подаренного экземпляра заключается в том, что в нем сохранились два гравированных титульных листа для Ветхого и Нового Заветов, что является крайне редким явлением. Особую историческую и художественную ценность книге также придает то, что она украшена многочисленными гравюрами, заглавными буквами - инициалами, заставками, концовками, виньетками.

От жителей Бреста Александру Лукашенко вручили памятный подарок - художественную композицию в виде хрустальной вазы с васильками. Образ произведения восходит к цветочным орнаментальным мотивам Слуцких поясов и поэтическому мотиву Максима Богдановича, который называет василек "Цветком Родины". Хрустальная ваза исполнена в ручной технике с гравировкой.-0-