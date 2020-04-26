Лукашенко подарили картину с изображением знаменитой усадьбы Горваттов в Наровле

26 апреля, Наровлянский район /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко жители Наровлянского района вручили несколько подарков, которые ассоциируются с этим городом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы уделяете много внимания чернобыльской тематике, лично бываете во многих районах. Жителями нашего района сделаны сувениры, чтобы у вас от поездки по Наровлянщине остались впечатление и память", - обратился к Президенту председатель Наровлянского райисполкома Сергей Дылюк.

Главе государства преподнесли картину с изображением знаменитой усадьбы Горваттов в Наровле - символа города. В 1816 году Игнатий Горватт купил имение Наровля с ближайшими деревнями и построил здесь свою усадьбу в стиле классицизма с пейзажным парком. Здание сохранилось до сих пор, но нуждается в реконструкции. "Картину повесим дома", - принял подарок Александр Лукашенко.

В довесок Сергей Дылюк вручил Президенту корзину с продукцией "Красного мозырянина" - это одно из старейших предприятий Наровли. Александр Лукашенко вспомнил, как на фабрике устанавливали линию по производству пастилы. "Оказывается, нашу пастилу покупают с большим удовольствием, чем российскую, потому что она оказалась более натуральной, - отметил он. - Я иногда пастилу мозырскую употребляю, вспоминая, что когда-то был причастен к возрождению этого предприятия".-0-