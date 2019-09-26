Лукашенко подарили вышиванку известного украинского дизайнера

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вышиванку известного украинского дизайнера подарили Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня во время встречи с представителями украинских СМИ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Диалог главы государства с журналистами продолжался около 3,5 часов. Участники встречи смогли задать интересующие их вопросы, уточнить позицию Беларуси по ключевым аспектам международной и двусторонней повестки дня, составить личное впечатление о стране и ее лидере.

По завершении беседы Президент поблагодарил за конструктивную дискуссию: "Я вам благодарен за то, что приехали, особенно тем, кто не первый раз у меня. Спасибо вам за то, что белорусов поддерживаете, хорошо к ним относитесь, в том числе и ко мне".

Участники встречи сфотографировались на память и обменялись подарками. Оригинальный презент - вышиванку - вручил главе государства главный редактор телеканала "Украина", заслуженный журналист Украины Юрий Сугак, который хорошо знаком с автором работы Юлией Магдыч.

Юрий Сугак рассказал накануне белорусским журналистам, что работы дизайнера носят многие известные люди, и врученный белорусскому лидеру подарок - это желание подчеркнуть, как хорошо украинцы относятся к Александру Лукашенко. Он отметил, что вышиванки носят как в Беларуси, так и в Украине, и назвал это одним из объединяющих моментов в сфере культуры для народов двух стран.-0-