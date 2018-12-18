Лукашенко подчеркивает недопустимость допинга при подготовке спортсменов

18 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко сегодня на совещании о развитии летних видов спорта подчеркнул недопустимость использования запрещенных методик и допинга при подготовке спортсменов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу предупредить: никаких запрещенных методик и препаратов! Это нужно исключить раз и навсегда, тем более за это установлена уголовная ответственность, - заявил Александр Лукашенко. - Один антидопинговый скандал - и страдает вся страна и все виды спорта. Вы знаете, как тогда пристально за этим наблюдают".

Как обратил внимание глава государства, отдельные страны, в том числе Беларусь, находятся под пристальным вниманием соответствующих международных структур.

На совещании Президент поинтересовался, как сегодня налажено медицинское и научно-методическое сопровождение спорта. "В марте будущего года мы открываем новое здание Республиканского научно-практического центра спорта, - сказал Александр Лукашенко. - От него должна быть отдача, это не должно быть какое-то очередное пристанище для отдельных спортсменов и чиновников".-0-