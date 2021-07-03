"Это сакральный символ независимости и свободы" - Лукашенко подчеркнул особое значение Кургана Славы

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в День Независимости возложил венок в мемориальном комплексе "Курган Славы" и подчеркнул особое значение этого места для белорусского народа, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на символизм места проведения мероприятия, ведь Курган Славы - священное для каждого белоруса место. Здесь в середине прошлого столетия решалась судьба Беларуси, шли бои за столицу нашей Родины, напомнил Президент. "Освободительная операция "Багратион" показала, что в искусстве побеждать советские войска превзошли своего врага. День освобождения Минска стал предвестником нашей Победы в 1945-м. Память о героях Великой Отечественной войны воплотилась в рукотворном памятнике. На месте знаковых сражений вырос Курган Славы", - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что курган насыпали в буквальном смысле своими руками тысячи людей, которые знали войну в лицо, помнили убитых товарищей, скорбели о потерянных родственниках.

"Больше года они привозили горсти земли из городов-героев, районов партизанского движения. Земли, которая впитала в себя слезы матерей, жен и детей погибших воинов, боль потерь миллионов загубленных жизней", - сказал белорусский лидер.

В память о героях Великой Отечественной войны глава государства объявил минуту молчания.

"Для нас, белорусов, потерявших в той войне каждого третьего жителя, Курган Славы - это сакральный символ. Символ нашей независимости и свободной жизни", - заявил Александр Лукашенко. Он отметил, что здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям, суть которого проста и всегда актуальна, особенно в нынешнее время: беречь память о Великой Отечественной войне и быть патриотами своего Отечества.

"Поэтому в советское время здесь принимали детей в пионеры, давали клятву комсомольцы, а в наши дни звучат слова военной присяги. Мы приходим сюда в День Победы и День нашей Независимости. Сегодня Курган Славы стал новой точкой маршрута истинных патриотов Беларуси", - сказал Президент.

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