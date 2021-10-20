Лукашенко поддержит строительство нового корпуса для Минской областной больницы, но с оговоркой

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект нового корпуса Минской областной клинической больницы должен быть функциональным и без излишеств. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с работниками этого учреждения, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказали Президенту в трудовом коллективе, проблему строительства нового корпуса областной больницы пытаются решить 10 лет. Нынешнее же здание клиники построено в 1975 году.

"Мне доложили об этом проекте. Я главному врачу и министру говорил: должно быть все оптимально и функционально. На чем нельзя экономить - на медицинском оборудовании, - ответил Александр Лукашенко. - Вижу у вас излишества в этом проекте".

При этом Президент подчеркнул: проект, скорее всего, будет поддержан. Тем более финансовую помощь окажет Китай. "Но сразу смотрите, где что подрезать: лишних денег нет. И даже если они есть, их надо тратить на медицинское оборудование, лекарства, науку, вкладывать в талантливых врачей, а не просто строить стены", - заявил белорусский лидер.

В целом же глава государства считает, что необходимо очень выверенно подходить к строительству новых школ и больниц: лучше эти деньги направить на зарплаты учителей и медицинских работников. "Это не потому что мы прекратим финансировать высокотехнологичное оборудование и не будем строить. Но надо подсократиться, а если и строить, то очень-очень оптимально, - подчеркнул Александр Лукашенко. - А сэкономленные деньги мы лучше в зарплату людям отдадим. Мы размахнулись - культурные объекты, образования объекты, здравоохранения объекты, - а средний, младший персонал, даже врачей держим на "голодном пайке". Поэтому не надо нам размахиваться".

Президент рассказал, как в свое время в Минске планировалось построить большую клинику. В итоге под столичные нужды были отданы здания Республиканского клинического медицинского центра, а он получил прописку в Ждановичах. "Город доволен. Мы построили в три раза дешевле и абсолютно функциональную. Это был опыт строительства оптимальной, без лишнего квадратного метра больницы. Вот такой проект должен быть и здесь. И не на $150 млн - за эти деньги можно две больницы оснастить", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко

Как сообщалось, сегодня мощность Минской областной клинической больницы 947 коек. Из них 410 - терапевтического профиля, 500 - хирургического, 37 - реанимационного. Как доложил Президенту главврач учреждения Александр Линкевич, в клинике есть дефицит площадей, поэтому часть отделений для взрослых находится в детской областной больнице. Строительством нового корпуса планируют решить эту проблему. Кроме того, в новом здании хотят расширить реанимационный профиль.

Президент подчеркнул: в этом вопросе надо исходить из практической необходимости. Ведь порой получается, что даже существующий фонд никогда не бывает загружен полностью. "У врачей есть такая "болезнь": чтобы побольше (коек. - Прим. БЕЛТА), посвободнее, - отметил Александр Лукашенко. - Поэтому когда разговор идет о новом корпусе (вы же там хотите построить более десятка операционных), у меня сразу вопрос: а можем ли мы обойтись меньшим количеством? Не потому что дорого и прочее. Конечно, если надо 10, должно быть 10. Но если можно обойтись пятью, значит, тогда надо обходиться пятью".-0-