Лукашенко поделился своим предновогодним желанием

31 декабря, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь сегодня с журналистами и сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, поделился с ними своим предновогодним желанием, передает корреспондент БЕЛТА.

"Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А ведь сделали немало - большое видится на расстоянии, - отметил Александр Лукашенко. - Нам повезло, что именно мы с вами построили первое суверенное и независимое государство".

По мнению Президента, сейчас кому-то это событие может казаться незначительным, мол, что в этом такого: построили и построили. "Пройдет время - будем говорить детям и внукам: "Смотрите, мы это сделали". То есть мы планку подняли довольно высоко, так что вам придется прыгнуть", - подчеркнул он.-0-