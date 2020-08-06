Лукашенко поделился воспоминаниями о Ельцине и рассказал о переговорах с Путиным

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону поделился воспоминаниями о первом президенте России Борисе Ельцине и рассказал некоторые подробности о переговорах с нынешним президентом - Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.

Свои отношения с Борисом Ельциным глава государства охарактеризовал как очень хорошие. "Если бы его отдельные кадры не сталкивали с того пути, по которому мы шли, мы могли бы сделать больше", - считает Президент.

"Мы с ним всегда были на ты по его требованию", - отметил белорусский лидер.

Глава государства вспомнил один из случаев, когда в ходе переговоров в Кремле он заявил о том, что некоторые из ранее достигнутых договоренностей в части поставок и ценообразования не выполняются. Борис Ельцин на это сразу отреагировал: "Беларусь обижаете… Не годится, товарищ Чубайс!" (Анатолий Чубайс в 90-е годы работал на различных высоких должностях в российском правительстве. - Прим. БЕЛТА.)

"До сих пор я помню эту фразу. Через час было все возвращено к тому, как мы с ним договорились. Все вопросы были разрешены. И у него ко всем республикам было такое отношение. Он считал, что он старший, должен поддержать, помочь", - поделился Александр Лукашенко.

Интервьюер поинтересовался, такой ли подход у нынешнего Президента России Владимира Путина. "Знаете, система другая, особенно сейчас", - заметил глава белорусского государства.

Президент рассказал, что Владимиру Путину присуща хорошая черта, о чем он лично говорил российскому лидеру. "Я ему часто говорю: знаешь, если что-то от тебя взять, я знаю, что надо сделать - добиться от тебя обещания. Если пообещаешь - ты никогда не отступишь от обещанного", - сказал Александр Лукашенко.

"Сейчас, вот эти полгода, я вижу: одно сказано - кто-то переделал, другое сказано - отступили. И вот это барахтанье: Путин обещает, правительство решает по-иному. Не могу сказать про это правительство (российское - Прим. БЕЛТА), мы еще с ним не работали. А прежнее - точно".

Дмитрий Гордон также спросил у Александра Лукашенко, правда ли, что отношения белорусского лидера с Владимиром Путиным остаются напряженными. "Если я скажу, что неправда, это будет несвойственно моему стилю. Да, у нас есть определенное напряжение, потому что мы оба сильные личности", - ответил Президент.

"Я ему говорю недавно (карты эти и прочее, интеграция): мы же не вечные, рано или поздно мы с тобой уйдем, и наша задача сейчас оставить после себя то, за что нам те, которые придут, наши дети, скажут спасибо. Такой был пассаж и рассуждения. И я ему говорю: не надо давить ни на меня, ни на Беларусь, - рассказал Александр Лукашенко. - Он меня прервал и говорит: слушай, Саша, неужели ты думаешь, что я позволю себе на тебя давить. И фраза: я же знаю, если на тебя надавить, все будет наоборот, бесперспективно и бесполезно. И он это сказал искренне".

"У него не было попыток на меня надавить. Он понимал, и это правда, - давить на меня бесполезно. Я всегда пойду на компромисс, если это касается меня лично, еще чего-то. Но если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо, для меня это неприемлемо. Справедливость - это основа того, что я пытаюсь делать или проводить любую политику. В основе справедливость. Все в законах не пропишешь. Справедливость - это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Беларусь - это всё", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

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