Лукашенко поделился впечатлениями от ВНС и дал наказ делегатам

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился впечатлениями от VI Всебелорусского народного собрания и дал наказ делегатам, передает корреспондент БЕЛТА.

Он обратил внимание, что порой людей волнуют не столько политические вопросы, которые на слуху, а более практические темы. "Кроме политических надстроечных вопросов их волнует базис, экономика, их жизнь. Это особенность", - отметил глава государства. По его мнению, это стало сигналом для руководства страны, чтобы вовремя увидеть наиболее волнующие людей вопросы и оперативно реагировать на них: это рост цен в магазинах и на услуги ЖКХ, строительство жилья, рабочие места, привлечение молодежи в деревни.

Участников собрания он призвал не переживать по поводу возможной критики со стороны оппонентов.

"Нас будут критиковать, они уже это делают. Им остается это делать. Но вы особо не парьтесь и не переживайте. Мы формируем повестку нашей жизни, повестку дня. Им (оппонентам. - Прим. БЕЛТА) приходится плестись в хвосте. Пусть анализируют, критикуют, только по делу желательно бы. И не врали, не допускали ошибок, в чем они нас упрекают", - сказал Александр Лукашенко.

Он считает, что нынешнее собрание было особым, даже по сравнению с первым ВНС, хотя то было важным и тяжелым. "Но общество было другое и делегаты, мы были тогда другими, - заметил Президент. - Здесь я почувствовал монолит".

Александр Лукашенко

"Мы все говорим о том, что придут новые люди в политику. Вы в подавляющем большинстве подготовленные люди. Побывав здесь, вы приобрели определенный опыт", - подчеркнул глава государства. И призвал делегатов, особенно молодежь, не уходить из политики, использовать полученный при подготовке и участии в ВНС опыт. "Если вас будет интересовать политика, не уходите из нее. Особенно в период партийного строительства и на этом серьезном изломе в нашей жизни".

"Вернитесь домой и доложите людям о наших решениях. Об этом внутреннем накале. Тот дух передайте людям. Нас должны прежде всего понять люди, которые направили нас сюда", - добавил глава государства.

Он также вспомнил практику прошлых лет, когда различного масштаба форумы, собрания проводились органами власти чаще. "Вспомните советские времена: съезды, между ними пленумы по обсуждению принципиальных вопросов. Мы как-то подходили к этому вопросу (а потом отошли), когда мы собирали актив в Минске и обсуждали животрепещущие вопросы развития нашего общества", - сказал Александр Лукашенко. Значимая цель таких собраний - общение, обмен мнениями, возможность услышать друг друга.

"Это тоже важно - чтобы вы отсюда уехали убежденным людьми. Если вы убежденные люди, то вы за собой сможете повести других", - уверен глава государства. Поэтому важность и ценность ВНС как раз в том, что "пусть Лукашенко своих тут собрал, но эти свои влияют на общество".

Отдельно Президент высказался о концертной программе, которая завершила первый день собрания и стала своеобразным подарком для делегатов. Хотя Александр Лукашенко не смог присутствовать лично, он посмотрел всю версию в телеэфире и высоко оценил подготовленную программу. "Многие такого целостного концерта давно не видели, где и регионы участвовали, где люди танцевали, пели. И современные песни. Я видел реакцию многих, особенно женщин. Думал о том: здорово, люди приехали и увидели, что, оказывается, никто не загубил белорусскую культуру. И те, кто сегодня переобулись и ушли, - на их место пришли молодые, новые", - поделился мнением белорусский лидер.-0-