Лукашенко: форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание показало высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.
"Настоящее и будущее Беларуси в наших руках, и прежде всего в руках присутствующих здесь делегатов, ибо вы самая высокая элита нашего общества. Мы идем впереди, за нами пойдут другие, если они хотят жить в мирной и спокойной стране. Поэтому от нас зависит все", - сказал Александр Лукашенко.
Делегаты VI Всебелорусского народного собрания одобрили основные положения программы социально-экономического развития страны на пятилетку. Глава государства подчеркнул, что социальная ориентированность белорусской экономической модели остается неизменной. "Форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценности и приоритетов", - заявил он.
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