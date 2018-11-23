Лукашенко подписал распоряжение об улучшении жилищных условий работников СМИ

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение "Об улучшении жилищных условий работников средств массовой информации". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Минскому горисполкому поручено в 2019-2025 годах обеспечить ежегодное направление нуждающихся в улучшении жилищных условий работников республиканских СМИ на заключение договоров создания объектов долевого строительства в жилых домах, строящихся с ограниченной прибылью застройщика.

Руководители СМИ совместно с Минским горисполкомом по согласованию с Мининформом обеспечат формирование списков нуждающихся с соблюдением принципа очередности постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту работы или жительства.-0-