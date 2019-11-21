Лукашенко подписал указ о модельной деятельности и развитии Национальной школы красоты

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №423 "О модельной деятельности". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ направлен на развитие в стране модельной деятельности, а также создание условий для совершенствования работы Национальной школы красоты. Правовые основы регулирования этой сферы в Беларуси создаются впервые, отметили в пресс-службе.

В указе конкретизированы значения и определения терминов, связанных с модельной деятельностью, закреплены правоотношения между модельным агентством и моделью, определены особенности заключения контрактов для несовершеннолетних лиц.

Также расширяются функции и виды экономической деятельности Национальной школы красоты, устанавливается порядок возмещения бюджетных средств, затраченных школой на обучение модели. Правила, регулирующие подбор, обучение и трудоустройство моделей, в том числе несовершеннолетних, и другие вопросы модельной деятельности будут определены правительством.

"Указ направлен на защиту прав и законных интересов участников модельной деятельности, популяризацию белорусской моды", - подчеркнули в пресс-службе Президента.-0-