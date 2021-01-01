Лукашенко в новогоднем обращении: давайте будущий год сделаем годом народного единства

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Беларусь будущего будет лучше нынешней, и для этого надо отправить 2020-й год в историю, не забывая его уроков. Об этом глава государства заявил во время новогоднего обращения к белорусскому народу, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что некоторые, столкнувшись с вызовами 2020-го года, стали говорить о желании вернуться в Беларусь, какой она была годом раньше. "Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки", - убежден белорусский лидер.

"Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность - клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства, - сказал Президент. - Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы - умная, толерантная, устремленная в будущее нация! И если мы хотим "людзьмі звацца", мы это сделаем!"

В новогоднем обращении Александр Лукашенко отметил, что завершившаяся в 2020-м трилогия "Малой родины" еще раз дала возможность понять, что только в родной земле источник сил. "Эти силы помогают нам достигать намеченные цели. И, подводя итоги очередной пятилетки, мы видим: нам есть чем гордиться", - подчеркнул белорусский лидер.-0-